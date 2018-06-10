Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli mitinginde yaptığı konuşmadan satır başları:

"Ülkemizi ve Denizli'yi bugünlere getirmek için çok emek verdik, çok ter döktük. Yeri geldi vesayetin, yeri geldi teröristlerin saldırılarına maruz kaldık. Bay Muharrem'den, Bay Kılıçdaroğlu'ndan terörle mücadele konusunda bir söz duydunuz mu? 53 tane evladımızın şehit edilmesine yol açan zatı Edirne'de cezaevinde ziyaret ediyor. Bu Bay Muharrem hangi yüzle benim karşıma çıkıyor?"

"Bay Muharrem, kıraathanenin manası şudur, okuma evi... Bu kıraathanelerde kitaplar, internet olacak, kek, çay, kahve de olacak, gençlerimiz orada kitap okuyacaklar. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar, senin gibi okey taşlarını sallamayacaklar."



"Üzerine titrediğimiz ne varsa hepsini hedef aldılar. Denizli güven ortamının da güvenliğinin de tehlikeye girmesine izin verir mi? Denizli bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz?"



"Bay Muharrem, eğer sen 1. çıkamazsan sen istifa edecek misin? Allah'ın izniyle benim milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz ister mi? İstemez. Benim milletim hizmet siyasetinden yanadır. Bay Muharrem daha çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Keza başkanları da öyle. Biz çıraklığımızı İBB Başkanlığımızda atlattık. Şimdi sizden "büyük ustalık" için icazet istiyorum"

"Gördük ki, bir ayda Muharrem de başımıza kesildi bir küçük Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu bu da çakma Kılıçdaroğlu. Aslı bir yanda, çakması öteki yanda hepsini toplasan, bırakınız Türkiye'ye cumhurbaşkanı, CHP'ye bir tane genel başkan etmiyor. Bunların cumhurbaşkanlığı falan diye derdi yok. Bunların tek derdi seçimden sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı."