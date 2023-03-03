Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuştu.

"ŞU AN İÇİN YIKILMIŞ VE ACİL YIKILACAK 214 BİN BİNADA 608 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM BELİRLEDİK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Milletçe 6 Şubat'ta yaşadığımız iki depremin devamında gelen 12 bin artçı sarsıntının etkilerini yaşadığımız sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Depremler 11 şehirde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden 45 binin üzerindeki her bir vatandaşımızın, yaralanan 115 bin insanımızın acısı yüreklerimizdedir. Yaklaşık 14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen, bunların 3,5 milyonunun ülkemizin diğer yerlerine göç etmesine yol açan bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Arama kurtarma işlemlerini, enkaz kaldırma faaliyetleri onu da yeniden inşa ve ihya çalışmaları takip ediyor. Hasar tespit çalışmaları bitince şehirlerimizde yapacağımız yeni konutların ve köy evlerinin sayıları netleşecek.

Şu anda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik. Depremzede vatandaşlarımızı şimdilik çadır kentlerde, konteyner kentlerde, yurtlarda, otellerde misafir ediyoruz. Ayrıca köylerine ve diğer şehirlerde kiraladıkları veya kendilerine tahsis edilen evlere giden çok sayıda vatandaşımız da var.

"ŞEHİRLERİMİZİN YÖNÜNÜ OVALARDAN DAĞLARA, ZEMİNİ SAĞLAM YERLERE DÖNDÜRÜYORUZ"



Hızla yeni konutların yeni yaşam alanlarının çalışmasına başladık. Şehirlerin yerlerini ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 katlı olarak sahiplerine teslim edilecek. Yeni yerleşim yerlerini belirken, bilim insanlarının, mühendislerimizin görüşlerini alıyoruz.



Bugünkü toplantımızın gayesi, Ulusal Risk Kalkanı olarak tasavvur ettiğimiz gayeyi hayata geçirmektir."