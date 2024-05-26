Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAG Otoyolu'nda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zircirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındanpaylaşım yaparak kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi: 

"Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

16 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...