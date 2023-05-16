Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Çünkü oy farkı çok açık bir şekilde ortada. Arada 5 puan, 2,5 milyona yakın oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi. Biz, kendi oylarımızı koruduğumuz gibi, ikinci turda muhtemelen bunun üzerine Cumhurbaşkanımız yenilerini ilave edecektir diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.



Güven ve istikrarın devam etmesi noktasında Türk milletinin yüzde 49,5'inin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini hatırlatan Kalın, Türkiye Yüzyılı perspektifi çerçevesinde bu desteğin devam edeceğinin açık şekilde görüldüğünü söyledi.

SİNAN OĞAN İLE GÖRÜŞME OLUR MU?



Kalın, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aldığı oyun nereye gideceğine ilişkin tartışmaları takip ettiklerini belirterek, "Orada farklı bir sosyoloji var. 'Yüzde 5,17'lik kitle bir bütün halinde şu tarafa ya da bu tarafa gider' demek, çok aceleci bir tavır olur. Yanlış değerlendirme olur." görüşünü paylaştı.



Oğan'ın "İstişarelerde bulunacağız" dediğini anımsatan Kalın, "Bu gayet normal. Ama net bir şey de koydu ortaya. 'Terörle arasına mesafe koyması bizim için önceliktir' dedi. Bütün bu hususları da dikkate aldığımız zaman ikinci turun bizim açımızdan daha kolay, daha rahat olacağını düşünüyoruz. Ama bunu derken de hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



"İkinci turda Sinan Oğan'ın kilit bir konumda olduğunu düşünüyor musunuz? " sorusuna Kalın, "Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda, dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na, devletin, milletin bekası vurgusuna daha yakın olduğunu ben biliyorum. Sinan Bey'le şahsi tanışıklığım da vardır." cevabını verdi.