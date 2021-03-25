Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım doğum günü kutlamasında başından vuruldu

Yozgat'ta Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde iddiaya göre aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu.

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Cumhuriyet Savcısı Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

EVDE İNCELEME YAPILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Özlem Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

2019'DA YOZGAT SORGUN'A ATANMIŞTI

Yalnız yaşadığı öğrenilen Salkım'ın, Ankara'da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine atandığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 4 KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINDA



Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, doğum günü kutlaması sırasında Özlem Salkım'ın silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkım'ın evdeki A.M.'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkım'ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."