Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Cunda Adası Patriça koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.



Yangına, iki helikopter ve 10 arazöz ile ekipler müdahale etti.



Bölgedeki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI



Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına aldıklarını söyledi.



Kırcı, yaklaşık 3 dönüm alanın yangından etkilendiğini belirterek, söz konusu bölgenin ağaçlık ve bir bölümünün tapulu arazi olduğunu belirtti.



Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

