Dahiliye doktorunun şüpheli ölümü

Kilis’te özel bir tıp merkezinde görev yapan Dr. İbrahim Güngör, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Dahiliye uzmanı Dr. Güngör, sabah işe gelmeyince mesai arkadaşları telefon ile aradı ancak açan olmadı.



Bunun üzerine bazı arkadaşları, Güngör’ün Sağlık Mahallesi’ndeki evine gitti.



Burada kapı da açılmayınca arkadaşları, polise haber verdi.



Eve giren ekipler, Güngör’ün hareketsiz buldu. Güngör’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.