Dalış eğitiminde şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş

Bartın'ın Amasra ilçesinde dalış eğitimi sırasında şehit olan Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Erzin Devlet Hastanesi morgundan alınan Karataş'ın naaşı, Gökdere Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Şehidin eşi Gülşah, annesi Nafize ve babası Mehmet Karataş, helallik alınması sırasında gözyaşı döktü.



Daha sonra Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze namazının kılınacağı Gökdere Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.



İl Müftü Vekili İrfan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın cenazesi toprağa verildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı milletvekilleri, kaymakam ve belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla iki gün önce Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve bir astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirmiş, Astsubay Hakan Karataş (34) gözden kaybolmuştu. Karataş'ın cenazesi, bölgede arama çalışması yürüten 46 kişilik ekip tarafından mağaranın içinde bulunmuştu.

