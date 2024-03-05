"Daltonlar"ın finans ayağına operasyon | 100 milyon TL işlem hacmi: Banka hesaplarına el konuldu

Kütahya ve İstanbul’da polis tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarla yasa dışı bahis yoluyla "Daltonlar" suç örgütüne finans sağladığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 100 milyon TL işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına da el konuldu.

"Daltonlar"ın finans ayağına operasyon | 100 milyon TL işlem hacmi: Banka hesaplarına el konuldu

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucu, yasa dışı bahis yoluyla "Daltonlar" suç örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Kütahya ve ’da yaptığı eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve tabanca, başkalarına ait banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"Daltonlar"ın finans ayağına operasyon | 100 milyon TL işlem hacmi: Banka hesaplarına el konuldu - 1

Öte yandan, 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon TL işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına da el konuldu. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılmış gözaltına alınan 13 şüpheliden 8’i tutuklanmıştı.

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