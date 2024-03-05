"Daltonlar"ın finans ayağına operasyon | 100 milyon TL işlem hacmi: Banka hesaplarına el konuldu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucu, yasa dışı bahis yoluyla "Daltonlar" suç örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Kütahya ve İstanbul’da yaptığı eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve tabanca, başkalarına ait banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.