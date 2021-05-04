Dambıllı eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Pendik'te tartıştığı karısını uyuduğu sırada başına demir çubukla vurarak öldüren kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 yıldır evli olan Hanife Yenisu ile eşi Erol Yenisu arasında uzun süredir geçimsizlik bulunduğu anlatıldı.



Hanife Yenisu'nun, 18 Ocak'ta eşi hakkında "hakaret" suçundan şikayetçi olduğu ve talebi üzerine koruma kararı verildiği belirtilen iddianamede, bu duruma öfkelenen sanık Erol Yenisu'nun 2-3 hafta kadar değişik illerde gezdiği, daha sonra tekrar evine dönerek çocukları ve eşi ile birlikte yaşamaya devam ettiği kaydedildi.



İddianamede, sanık Erol Yenisu'nun olay günü çocuklarının evde ağırlık çalışmasında kullandıkları "dambıl" olarak adlandırılan aletin ağırlık takılı olmayan demir çubuk kısmını alarak evinin yatak odasına gittiği, uyuyan eşi Hanife Yenisu'nun kafasına bu demir çubuk ile birkaç kez vurduğu aktarıldı.

POLİSE TESLİM OLDU



Aldığı darbeler sonucunda kafasında ve yüzünde kırıklar meydana gelen Hanife Yenisu'nun hayatını kaybettiği kaydedilen iddianamede, eşinin öldüğünü anlayan sanık Erol Yenisu'nun ise polis merkezine giderek teslim olduğu bilgisi verildi.

'KURGU DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ'



İddianamede, sanık Erol Yenisu'nun olay tarihinden önce 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun'u eleştirdiği mesajların bulunduğu belirtilerek, öldürme eylemini belirlemiş olduğu kurgu dahilinde gerçekleştirdiği ifade edildi.



"Sanığın olaydan önce eşi ile arasındaki kısa tartışmanın varlığı kabul edilse dahi, bu tartışmanın öldürmeye kararlı olan sanığın öldürme iradesini etkileyen bir durum olarak kabul edilemeyeceği" değerlendirilen iddianamede, bu nedenle sanığın öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin kabulünde zorunluluk bulunduğu aktarıldı.



KASTEN VE TASARLAYARAK

İddianamede, sanığın eşini uyku halindeyken kendisini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini gerçekleştirdiği vurgulanarak, sanığın "kendini savunamayacak durumda bulunan eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.



Sanık Erol Yenisu, ilerleyen günlerde Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

