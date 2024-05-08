Hakkari-Çukurca kara yolu ulaşıma kapandı

Hakkari-Çukurca kara yolu, dev kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bir araç ise kayaların arasında kaldı.

Hakkari-Çukurca kara yolu ulaşıma kapandı

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında 'den 15 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Çukurca kara yolu Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi mevkiinde dağdan kopan dev kayalar yola düştü.

Kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtarırken, bir araç ise kayaların arasında kaldı.

Hakkari-Çukurca kara yolu ulaşıma kapandı - 1

Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Dev kayaların düştüğü bölgede kara yolunun her iki tarafında araçlar mahsur kaldı.

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