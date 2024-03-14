imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Damper yüksek gerilim hattına değdi: Sürücü elektrik akımına kapıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR'ın damperinin yüksek gerilim hattının tellerine değmesi neticesinde elektrik akımına kapılan sürücü ağır yaralandı.

Damper yüksek gerilim hattına değdi: Sürücü elektrik akımına kapıldı

Olay, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Maden Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen biliye göre, TIR'ın sürücü Orhan S., damperi kaldırarak araçtan aşağıya indi. O esnada damper, yüksek gerilim hattının tellerine değdi.

Orhan S., araçtan indiği esnada akımına kapılarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...