Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu.

Haberler - NTV Haber 18.11.2021 - 12:47

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

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Danıştay, 'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti.

Türkiye 20 Mart'ta İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almıştı.

Bu kararın iptali istemi ile açılan dava Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi.

Karara yapılan itiraz Danıştay'ın en üst karar alma organı olan, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na geldi.

Bir kez daha sözleşmeden çekilme işlemi, hukuka uygun bulundu.

İtirazı oy çokluğu ile reddeden Kurul, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibariyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi, onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” değerlendirmesinde bulundu.

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