Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı'ndaki (KTBK) eylemlere ilişkin 11 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı..



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, eski albaylar Fahri Necmi Genç, Mehmet Yılmaz, eski yarbaylar Ali Metin Özer, Ersan Yağcı, Zafer Güvercin, eski yüzbaşı Serkan Cesur, eski teğmen Mehmet Anar ve eski astsubaylar Abdullah Sacid İnceoğlu, Okan Bölükbaş, Hakan Alp ve Serdal Ayhan şüpheli olarak yer aldı.



Söz konusu isimlerin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üyelikten" ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



Şüphelilerin eylemlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilen iddianamede, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı anlatıldı.



Darbe girişiminin FETÖ mensubu askerler tarafından gerçekleştirildiği, bu eylemde yer aldıkları belirlenen sanıklar hakkında açılan birçok davanın mahkumiyetle sonuçlandığı hatırlatıldı.



İddianamede, "sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in cuntanın merkez üssü Akıncı'da bulunmaları", "kalkışmaya ilişkin mahkeme kararları", "derdest dava dosyaları", "yürütülen soruşturmalar", "itirafçı beyanları" ve "resmi kurumların tespitleri"nin, darbe girişiminin FETÖ'cü bir kalkışma olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

