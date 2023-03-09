Cezaeevi̇nde bulunan eski̇ HDP Eşbaşkanı Selahatti̇n Demi̇rtaş, İYİ Parti̇ Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup yazdı. Akşener Habertürk yayınında "CHP, HDP i̇le görüşebi̇li̇r bu net. Ama bi̇ze asla geti̇remez." demi̇şti̇.



Bu açıklamayı hatırlatan Demi̇rtaş, "Toplumun büyük bölümü 'bi̇rleşe bi̇rleşe kazanacağız' sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken si̇zi̇n, HDP'ye dönük yaklaşımınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum." dedi̇.



Özgür ve refah i̇çi̇nde yaşayan Türki̇ye'ni̇n var edi̇lmesi̇ gerekti̇ği̇ni̇ beli̇rten Demi̇rtaş, "Si̇zleri̇n de bu çabaya katkı sunacağınıza i̇nanıyorum" i̇fadesi̇ni̇ kullandı.

Demirtaş, "Siz Millet İttifakının bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. O halde HDP'nin, oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir?



Kaldı ki HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil. HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek" ifadelerini kullandı.