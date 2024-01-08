Deniz salyangozu ihracatı hamsiyi geçti

Türkiye’den 2023 yılında deniz salyangozu ihracatından 2 milyon kilogram karşılığı 22 milyon dolar döviz girdisi elde edildi. İhracatta ilk üç sırayı Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve İspanya aldı.



Bu ülkeleri Japonya, Tayvan, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Azerbaycan-Nahçivan, KKTC izlerken, 10 ülkeye yapılan toplam 2 milyon 50 bin 343 kilogram deniz salyangozu ihracatı karşılığında ülkeye 22 milyon 637 bin 304 dolarlık döviz girişi sağlandı.



2022 yılında ise 7 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 18 milyon 779 bin 917 dolar döviz girdisi sağlanırken, 2021 yılında ise bu rakam 14 milyon 707 bin 305 dolar olarak gerçekleşmişti.



26 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 2023 yılında 13 milyon 745 bin 45 dolar döviz girdisi sağlanırken, bu durum 2022 yılında 11 milyon 137 bin 463 dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılında yapılan hamsi ihracatında ilk üç sırayı Fransa, Belçika ve Almanya aldı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin