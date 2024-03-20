Denizde kaybolmuştu: Yüzerek kıyıya çıkmış

Ömer Çakır ve arkadaşı, Ildır Körfezi'nde tüplü dalış için denize girdi.



Bir süre sonra Çakır'la irtibatı kaybeden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.



İhbar üzerine karada ve denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı.



Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri, 3 bot ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Karada da jandarma ekipleri çalışma yürüttü.



KAYAYA ÇIKIP SABAHI BEKLEMİŞ

Aramalar devam ederken, Çakır'ın arkadaşıyla irtibatı kesilince bir kaya parçasına çıkıp sabah olmasını beklediği, gün ağarınca da yüzerek denize girdiği yere yakın bölgede kıyıya ulaştığı belirlendi.



Arama çalışmaları sonlandırıldı.