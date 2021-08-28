Denizli'de aşı karşıtı imam açığa alındı

Denizli'de aşı karşıtı bir imam açığa alındı.

Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde görevli cami imamı Ö.T.'nin cemaate ve mahalleliye aşının haram olduğunu ve olmamalarını söylediği iddia edildi.

Virüse inanmadığını söylediği öne sürülen imam hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda imam kaymakamlıkça açığa alındı.

Konuyla ilgili Denizli Müftüsü Mehmet Aşık bir açıklama yaptı.Kendisinin ve ailesinin de 3'üncü doz aşıları yaptırdıklarını söyleyen Aşık, "Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz" dedi.

Aşık, "Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından başlatılan aşı seferberliğine tüm din görevlilerimizin katılarak cami cemaatinin de katılım sağlaması konusunda gerekli duyuru ve teşvikin yapılması hususunu dile getiriyoruz" diye konuştu.