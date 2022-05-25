Denizli'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 25.05.2022 - 00:22 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 00:25

Denizli'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki krom madeninde 21.20 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır. Merhum maden çalışanımıza rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz."

Ali Rıza Kut, göçük altında kalarak hayatını kaybetti Ali Rıza Kut, göçük altında kalarak hayatını kaybetti

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...