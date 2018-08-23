Denizli-Uşak karayolundaki İğdir kavşağında bulunan maket polis aracının yanına yaklaşık iki ay önce, Kıralan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce güneş paneliyle çalışan tepe lambası monte edildi.
Maket polis aracının yanına geceleri dikkati çekmesi için monte edilen polis tepe lambasının yerinde olmadığını fark eden trafik ekipleri inceleme başlattı.
Çivril Emniyet Müdürlüğü, bayram trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde meydana gelen hırsızlık olayını araştırıyor.
Denizli'de polis ikaz lambası çalındı
Anadolu AjansıTürkiye
Denizli'nin Çivril ilçesinde kazaları azaltmak için yol kenarına monte edilen polis ikaz lambası çalındı.
Denizli-Uşak karayolundaki İğdir kavşağında bulunan maket polis aracının yanına yaklaşık iki ay önce, Kıralan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce güneş paneliyle çalışan tepe lambası monte edildi.