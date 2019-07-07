Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan M.Ö. ile daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet Alkan (22) arasında Kocadere Mahallesi'nde tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, tüfekle Alkan'a ateş edip kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar Ahmet Alkan'a ve yanında bulunan amcası Süleyman Alkan'a (52) isabet etti.



Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan Ahmet Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince en yakın özel bir hastaneye, Süleyman Alkan ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ahmet Alkan ve amcası Süleyman Alkan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

