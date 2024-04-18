Denizli'deki heykel yangınında 1 gözaltı

Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde yer alan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykelini kundakladığı ileri sürülen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Denizli'deki heykel yangınında 1 gözaltı

'de yer alan Köpekçi Nuri Efe heykelini kundakladığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kamera görüntülerini incelemesi sonucu kimliği belirlenen A.D., yakalandı.

İfadesinde heykelin bulunduğu parkta yaktığı ateşin heykele sıçradığını ve pişman olduğunu söylediği belirtilen çocuğun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli'deki heykel yangınında 1 gözaltı - 1

NE OLMUŞTU?

İlçe Belediyesi tarafından 2018 yılında Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan, kaidesiyle birlikte 6,5 metre boyundaki polyester karışımlı heykel dün gece saatlerinde çıkan yangında zarar görmüş, polis ekipleri kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

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