20 bin liralık ürünü 5 bin liraya almak istedi, dolandırıldı

İnternet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılık şebekesine yönelik Nevşehir merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 27 şüpheli gözaltına alındı. Sahte ilan siteleriyle yapılan vurgun, 20 bin liralık ürünü 5 bin 250 liraya almak isteyip dolandırılan bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı.

20 bin liralık ürünü 5 bin liraya almak istedi, dolandırıldı

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merkezli 11 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi.

Nevşehir’de yaşayan Emrah A., bir internet sitesinden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan elektrikli bisikleti, 5 bin 250 TL’ye almak istedi.

Emrah A., dolandırıcılar tarafından yapılan sahte internet sitesine ödemeyi gerçekleştirdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Emrah A., polise başvurdu.

20 bin liralık ürünü 5 bin liraya almak istedi, dolandırıldı - 1

Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sonucu, 34 kişinin, bazı alışveriş sitelerinin sahtesinin yaparak insanları dolandırdığı tespit edildi.

350’den fazla kişiyi, 3 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilerin merkez olmak üzere İzmir, Iğdır, Van, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ’daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 27 kişi yakalandı. Aramalarda 34 cep telefonu, 38 sim kart, 5 SD kart ve 3 laptop ile çok sayıda dijital materyal ve 1 tabanca ele geçirildi.

Ekiplerin, diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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