Denizlili duayen iş insanı Besalet Küçüker corona virüsten öldü

Denizli'de tekstil sanayisinin duayen isimlerinden iş insanı Besalet Küçüker, koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastanede 82 yaşında yaşamını kaybetti. Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

DHA 14.04.2020 - 13:48

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Denizli iş dünyasının duayen isimlerinden, Babadağ ilçesinde doğan, küçük tezgahta başladığı tekstil söktürende öncü olup, şirketini kuran Besalet Küçüker (82), bir süre önce özel hastanede 'Covid-19' teşhisiyle tedaviye alındı.

Testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede corona virüs tedavisi süren Küçüker, bu sabah yaşamını yitirdi.

Küçüker'in ölümü, iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Tüm yaşamını Denizli tekstil sektörüne adayan Besalet Küçüker, bugün kılanan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta son yolculuğa uğurlandı.

DAMADI DA CORONA'DAN ÖLMÜŞTÜ

Besalet Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar'da da corona virüs tespit edilmiş ve 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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