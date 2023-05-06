Deprem bölgesine 8 milyar liralık savunma sanayisi yatırımı

Şu anda Kahramanmaraş için 500 kişiye kadar istihdam planladıklarını belirten Demir, "Tabii sanayicilerimiz farklı bir spektrum çizerlerse bu sayının artması mümkün. Yatırımın da 1 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz, tabii daha sonra bunun artmasını da bekliyoruz." diye konuştu.



Demir, bugün Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde TUSAŞ üzerinde karbon elyaf üretimiyle ilgili tesis kurmak üzere harekete geçeceklerini, Hatay Kırıkhan bölgesinde ROKETSAN üzerinden silah ve roket sistemleri, Pavo şirketinin de bölgeye bilişim alanında bazı yatırımlarının olacağını kaydetti.



Daha sonra Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Osmaniye'yi ziyaret edeceklerini, bu illerdeki yatırım durumlarını gözden geçireceklerini bildiren Demir, "Bu illerdeki yatırımların hepsini topladığımızda yaklaşık 8 milyar liralık bir portföy var elimizde. İnşallah bunu adım adım hayata geçireceğiz. TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN şirketlerimiz başta olmak üzere özel sektör şirketlerimiz de elini taşın altına koyacak." dedi.



Demir, deprem bölgesinde yaraları hep beraber sarıp, bölgeyi çok daha güçlü şekilde ayağa kaldıracaklarını ifade etti.



AFETZEDELERE İSTİHDAM ŞARTI



İsmail Demir, Bakan Kirişci'nin konuşmasının ardından yaptığı açıklamada ise deprem bölgesindeki yöre halkının bu işleri sahiplendikçe çalışmaların daha da büyüyeceğini belirterek, şöyle devam etti:



"Olacak yatırımlar, yapılacak işler ve gayretlerle beraber, kademe kademe gidiyoruz. Burada bir kere istihdam şartlarımız olacak. Kesinlikle bölgeden olacak. İlk başta afetzede olması gibi kısıtlamalarımız olacak. Bölge insanı olması gerekiyor. İlk plan depremzede ve her aileden bir kişi olması gerekiyor.



Şöyle bir soru gündeme geliyor, bölgedeki yatırımlar için biz yüksek teknolojiye doğru giden bir yolculuk yapacağız. 'Peki bölgede bu şekilde kalifiye insan bulamazsanız?' dediklerinde, 'Sorun değil.' diyoruz. İlk planda diyelim ki 50-100 kişiyle başladık. Şu anda bile 100 kişi planlıyoruz. Onların gerekli eğitimlerine başlayacağız.

Mesela TUSAŞ'a götüreceğiz bu arkadaşlarımızı, ne kadar süre gerekirse, 6 aysa 6 ay, 1 seneyse 1 sene eğitimlerini vereceğiz. Geri getirip burada istihdam edeceğiz. Bütün şirketlerimiz için bu söz konusu. Şu mazeret değil, 'Bölgede kalifiye insan bulamazsınız?' Çekirdek olarak bulacağımıza kesin inanıyorum. Çünkü her bölgede kabiliyetli insanlar var. Orada o iş için yetişmiş olmasa bile zaten belirli bir eğitimi varsa biz o kişiyi, o işi yapacak 6 ayda, 1 senede düzeye getiririz."



TUSAŞ'ın çok güzel işler yaptığına dikkati çeken Demir, "Sivil havacılık alanında bir uçağımız yok. Malum Tarım ve Orman Bakanlığının kullandığı helikopter ve uçaklar var. Helikopter siparişleri de oldu ama peki hem eğitim olarak hem spor havacılık dediğimiz, amatör havacılık dediğimiz bir alan var. O alanda üretilen tek bir uçak bile yok bu ülkede. Sürekli dışarıdan alıyoruz. Kaan'ı, Hürjet'i, Hürkuş'u yapan bir firmanın bir tek motorlu, pervaneli uçağı yapamaması mümkün mü? Değildir. Peki burada niye yokuz? Kahramanmaraş kolları sıvarsa, 'Biz de bu uçağı yaparız.' derse önü açık. Diğer yatırımlar için de benzeri şeyler söz konusu." diye konuştu.



Söz konusu tesislere personel alımlarının başladığını bildiren Demir, şunları kaydetti:



"Kriterler Kahramanmaraş Ticaret Odası sitesinde yayımlanmaya başlandı. Kriterlerimiz ilk başta oldukça dar. İhtiyaca yönelik. Ama daha sonra genişleyecek. Bizim kalfa diye bir programımız var. Kalfa depremzede diye özelleştirdik. Kalfa şöyle bir program, okuyan gençlerimizin kabiliyetlerini tespit ediyoruz. Onları alıp büyük şirketlerimizde bir ustayla, ağabeyleriyle eşleştiriyoruz.



3-4 sene boyunca o gencimiz, o ağabeyinin koltuğunun altında, üniversiteden aldığı eğitimin bir katını daha o iş dalına yönelik alıp yetişiyor. Bölge özeli, kalfa programını seçerken genelden seçiyorduk. Kalfa depremzede dediğimiz, benzer kriterlerle depremzede olma şartı, bölge insanı olma şartı ile beraber bu gençlerimizi kalfa programına daha hızlı entegre edeceğiz."