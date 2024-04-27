Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (27 Nisan tarihli son depremler)

Son depremler listesi gün içerisinde güncellenmeye devam ediyor. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Yaşadıkları sarsıntının deprem mi yoksa küçük bir titreşim mi olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte 27 Nisan tarihli AFAD son depremler listesi.



ERZİNCAN'DA DEPREM



Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



27 NİSAN SON DEPREMLER