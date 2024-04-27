Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (27 Nisan tarihli son depremler)

Deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar anlık olarak güncellenen son depremler verilerini araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler verileri dakika dakika güncellenmeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte 27 Nisan tarihli son depremler.

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (27 Nisan tarihli son depremler)

Son depremler listesi gün içerisinde güncellenmeye devam ediyor. 'nin birçok farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Yaşadıkları sarsıntının deprem mi yoksa küçük bir titreşim mi olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte 27 Nisan tarihli son depremler listesi.

ERZİNCAN'DA

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 15,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

27 NİSAN

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