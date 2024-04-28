Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (28 Nisan tarihli son depremler)

Deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar anlık olarak güncellenen son depremler verilerini araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler verileri dakika dakika güncellenmeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte 28 Nisan tarihli son depremler.

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (28 Nisan tarihli son depremler)

Son depremler listesi gün içerisinde güncellenmeye devam ediyor. 'nin birçok farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Yaşadıkları sarsıntının deprem mi yoksa küçük bir titreşim mi olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte 28 Nisan tarihli AFAD son depremler listesi...

28 NİSAN LİSTESİ

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...