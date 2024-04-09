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Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (9 Nisan tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 9 Nisan 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (9 Nisan tarihli AFAD son depremler)

Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 9 Nisan tarihli güncel depremler listesi.

MALATYA'DA

Malatya'da saat 14.13'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Batttalgazi ilçesinde yaşanan deprem, yaklaşık 8.38 kilometre olarak ölçüldü.

9 NİSAN

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