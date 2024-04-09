Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (9 Nisan tarihli AFAD son depremler)

Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 9 Nisan tarihli güncel depremler listesi.



MALATYA'DA DEPREM



Malatya'da saat 14.13'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Batttalgazi ilçesinde yaşanan deprem, yaklaşık 8.38 kilometre olarak ölçüldü.

9 NİSAN SON DEPREMLER