Deprem mi oldu, ne zaman zaman ve nerede deprem oldu? (28 Aralık AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, meydana gelen artçı sarsıntılar ardından deprem haberi Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesinden geldi. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddet bilgisini anlık olarak paylaşıyor. İşte 28 Aralık tarihli son depremler listesi.

Deprem mi oldu, ne zaman zaman ve nerede deprem oldu? (28 Aralık AFAD son depremler)

tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 28 Aralık tarihli son depremler listesini araştırıyor.

DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler verileri paylaşılmaya devam ediyor.

Saat 09.50'de Akdeniz'de Muğla'nın ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de meydana gelen depremin, Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 212 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

28 ARALIK LİSTESİ

Deprem mi oldu, ne zaman zaman ve nerede deprem oldu? (28 Aralık AFAD son depremler) - 1

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