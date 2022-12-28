Deprem mi oldu, ne zaman zaman ve nerede deprem oldu? (28 Aralık AFAD son depremler)

AFAD tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı deprem sorgulaması yapan vatandaşlar, 28 Aralık tarihli son depremler listesini araştırıyor.



DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler verileri paylaşılmaya devam ediyor.



Saat 09.50'de Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de meydana gelen depremin, Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 212 kilometre olarak ölçüldü.



Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



28 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

