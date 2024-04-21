Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler verileri

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, 21 Nisan tarihli depremleri araştırıyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan son depremler verileri...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler verileri

Son depremler listesi gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların ardından güncellenmeye devam ediyor. 'nin birçok farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor.

TOKAT DEPREMİ

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğünde deprem sonrası bölgede deprem hareketliliği sürüyor. Tokat Turhal'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Saat 15:03'te meydana gelen depremin derinliği 12.38 kilometre olarak ölçüldü.

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