Deprem sonrası kayıp olarak aranan Masal bebek bulundu

Konya’daki doktor aradı ve kızımızın orada olduğunu durumunun da çok iyi olduğunu söyledi. Allah hepsinden razı olsun. Biz de ailece ayakta durmaya çalışıyoruz. Rabb'im kimseye bu acıyı yaşatmasın. Kızımızdan güzel bir haber aldığımızda dünyalar bizim oldu şimdi sıra kavuşmamızda” dedi.



Nergis Bakkaylı ise “Kızım hastanede yatıyordu. Çok sıkıntılar yaşadık. Depremden sonra da haber alamadık. Çok şükür, kızımızı bulduk. Durumu da oldukça iyiymiş. Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin. Herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.