İstanbul'da 5.8 deprem meydana geldi. Deprem sonrası artçılar devam ediyor.

İstanbul'da binaların yüzde 60'ının DASK'lı olduğu belirtildi.

DASK İLE DEPREM SİGORTASI İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER





Binaların ne kadar güvenli olduğu merak edilirken bir diğer merak konusu da İstanbul'daki toplanma alanları...

Peki deprem toplanma alanları bulunan ilçeler hangileri, hangi ilçede kaç tane toplanma alanı bulunuyor, e-devlet ile İstanbul deprem toplanma alanı sorgulama nasıl yapılır?

İşte detaylar...



DEPREM TOPLANMA ALANLARI



İstanbul'da yaşanan deprem paniğinin ardından deprem toplanma yerleri konusunda AFAD resmi twitter üzerinden bilgilendirdi.

E-devlet üzerinden şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" sayfasına giderek il, ilçe ve mahalle adını yazarak bulunduğunuz bölgedeki deprem toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.

DEPREM TOPLANMA ALANINI BURADAN SORGULAYABİLİRSİNİZ

AFAD’ın (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) 2016 verilerine göre;

İstanbul’da toplam 2354 toplanma alanı var.

En çok toplanma alanı Ümraniye (132),

Ataşehir (121),

Silivri (119) ve

Kartal’da (100) bulunuyor.

En az ise,

Başakşehir (12),

Zeytinburnu (22),

Beyoğlu (27) ve Esenyurt’ta (19)

VİDEO: DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?