Depremde hasar alan depoya çivi çakarken başına çöktü

Depremde hasar gören depoya çivi çakmaya çalışan bir kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kilis'in Saatli köyü Otluca mezrasında yaşayan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde evi hasar gören Yusuf Hormancı, iddiaya göre temizlik için odunluk olarak kullanılan depoya girdi.