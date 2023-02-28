Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 203'e yükseldi

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 797 zanlının sorumluluğu saptandı.



Yakalanan şüphelilerden 203'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 275 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 152 şüpheli hakkında yakalama kararı, 67 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.



Başsavcılıkların talimatıyla halen 9 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 19'unun ise hayatta olmadığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 67 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

