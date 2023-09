DEVA Partisi yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek

DEVA Partisi, yerel seçim kararını açıkladı.

DEVA Partisi'nin Çankaya'da bir otelde gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kongresi, divan üyelerinin belirlenmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Babacan, kongrenin açılışında, altılı masada, 28 Mayıs seçim gününe kadar yaptıkları tüm çalışmalarla tarihin kendilerine yüklediği sorumluluğa uygun olarak adil şekilde ve hakkı çiğnetmeden mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Başaramadık. Evet, vatandaşlarımızın çoğunluğunun onayını alamadık. Bu sonuçta önemli bir etkeni kimse konuşmuyor ama ben söyleyeyim, ittifak ruhunu anlamadılar. Talihsiz tartışmalar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız, Millet İttifakı'nın bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine inanmadı. Vatandaşlarımız her fırsatta eski alışkanlıklarına koşup seçmeni aşağılayanlara, 'Muhafazakardan demokrat olmaz.' diyerek koskoca bir kitleyi haksızca yaftalayanlara güvenmedi. Vatandaşlarımız bizim her satırına inanarak yazdığımız ortak taahhütlerin dışına çıkan, ittifak içindeki muhataplarıyla ekran önünde kavga eden insanlara gönül rahatlığıyla oy veremedi. İttifak doğruydu arkadaşlar. Yanlış olan, ittifak ruhunu anlamayanların yaptıklarıydı."



"KENDİ KÜÇÜK HESAPLARININ PEŞİNDE KOŞANLAR BİZLERİ ANLAYAMAZ"



Ortak akılla, istişareyle, imece usulüyle çalışmaya inandıklarını ifade eden Babacan, "O yüzden şimdi televizyon ekranlarında, ittifak ruhunu anlamadan, kendi küçük hesaplarının peşinde koşanlar bizleri anlayamaz." dedi.



Seçim sonrası "AK Parti'den yeterince oy getiremedikleri" gerekçesiyle kendilerine saldırılarda bulunulduğunu dile getiren Babacan, şunları kaydetti:



"Vatandaşın güvenini 'getirilecek oy' gibi gören bu zihniyetle bizim derdimiz var. Ben, şunu çok iyi biliyorum, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta bizlere oy vermeyen vatandaşlarımızın eski mahallesine sığınma ihtiyacı, bizim yüzümüzden değildi. Alın teriyle helal lokmasını kazanan, adaletle yaşamaya çalışan insanlara parmak sallayanlar yüzündendi. Kusura bakmayın, bu ülkenin sağduyulu insanları sizin zihin dünyanızdaki dar çatışmalara sığmaz, sığamaz."



PARTİ TÜZÜĞÜ DE ELE ALINACAK



Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, iktidarlarında ekonomik refahı, sosyal adaleti ve her alanda fırsat eşitliğini tesis edeceklerini anlattı.



Babacan, yalana tevessül eden, vatandaşları aşağılayan, kendine oy vermeyenleri cahil yerine koyan muhalefet anlayışını ve ırkçılık yapan, toplumu ayrıştıran, millete nefret pompalayan siyaseti reddettiklerini vurguladı.



Yerel seçimlerle ilgili ağustostan bu yana yoğun bir istişare süreci gerçekleştirdiklerini, tüm il ve ilçe başkanlıklarından seçimlerle ilgili rapor istediklerini aktaran Babacan, "DEVA Partisi, önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır." dedi.



Hızlı bir şekilde adaylarını belirleyerek kampanya sürecini başlatacaklarını ve sahaya ineceklerini kaydeden Babacan, bugünkü kongrede de kuruluştan bu yana parti tüzüğüyle ilgili kendilerine iletilen değişiklik taleplerini ele alacaklarını söyledi.



Kongre, gündem konularıyla basına kapalı olarak gün boyu devam edecek.