Devlet Bahçeli: Seçim takvimini cebimde taşıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle iftar programında buluştu.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, seçimlerin zamaında yapılacağını söyledi.

"Seçim takvimini cebimde taşıyorum" diyen Bahçeli, "Her günü değerlendiriyoruz. Seçimleri zamanında yapacaksan, 19 Nisan itibariyle değerlendirme yapmışız, bu 425 gün demektir. 1 yıl 2 ay demektir" diye konuştu.

Son grup toplantısında yaptığı konuşma üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bahçeli, "12 dakikayı bulan konuşması sırasında çok sert üsluplar kullanmış durumdadır. Bu tarihe kayıt düşen üsluplardır" ifadelerini kullandı.

"HELALLEŞMEYİ KAVGALAŞMAYA ÇEVİRMENİN ANLAMI YOK"

Bahçeli şöyle devam etti: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sürekli gündemde tutulduğu ortamda çok anlamı olmayan bir konuşma olmuştur. Böyle bir sürece girdiği zaman yumuşatıcı bir iklimi vardır. Şu an Türkiye’de helalleşme ile başlayan, kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var.

MHP liderinin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

(6 muhalefet liderinin buluşması) 6'dan evvel 5'i düşünün. 5 birbirine benziyor mu? Bir araya geldiğinde yumruktan başka bir şey olmuyor. Yumruğun da adını Kemal Kılıçdaroğlu koydu. Buna dikkat etmek lazım

(DEVA Partisi'nin seçim kararı) Çok zeki hareket ediyor. Yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanununu dikkate alarak bugünden işaret veriyor. 6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor.



(Garo Paylan açıklaması) Ya kendisi ‘TBMM benim meclisim değildir‘ diyecek veya Meclis gereğini yapıp bunu atacak.

(Gezi davası ve Osman Kavala) Kavala’ya bakışta farklılıklar var Türkiye'de. O bakış da yanlış bir bakış. Türkiye’de özellikle 2013 tarihinde 27 Mayıs’tan itibaren gezi olaylarının sosyal ve ekonomik maliyetinin ne olduğu ortada. Yani ağaç için gidiyorsunuz kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde 'istibdat' diye yazıyor? Osman Kavala sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekada, kabiliyette, soyda değildir.