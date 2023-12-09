Devlet Bahçeli'den "Saffet Sancaklı" sorusuna cevap

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." ifadelerini kullanmıştı.
"TERCİH KENDİSİNİNDİR"
O açıklamaya tepki gösteren MHP lideri, Saffet Sancaklı'nın, futbol kariyerinde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymesine atıfta bulundu.
Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" ifadelerini kullandı.
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