Devlet Bahçeli'den "Saffet Sancaklı" sorusuna cevap

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." ifadelerini kullanmıştı.

"TERCİH KENDİSİNİNDİR"



O açıklamaya tepki gösteren MHP lideri, Saffet Sancaklı'nın, futbol kariyerinde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymesine atıfta bulundu.

Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" ifadelerini kullandı.