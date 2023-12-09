Devlet Bahçeli'den "Saffet Sancaklı" sorusuna cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli'den "Saffet Sancaklı" sorusuna cevap

Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." ifadelerini kullanmıştı.

"TERCİH KENDİSİNİNDİR"

O açıklamaya tepki gösteren MHP lideri, Saffet Sancaklı'nın, futbol kariyerinde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymesine atıfta bulundu.

Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" ifadelerini kullandı.

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