Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu? MHP'den açıklama

Devlet Bahçeli, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşmak üzere sahneye çıktığı anda, kolundaki sargıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna ne olduğunu merak etmeye başladı.



DEVLET BAHÇELİ OMZUNU BURKTU



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongreye omuz burkulması sonucu kolu sargılı geldi.



MHP'den yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." denildi.

İşte o paylaşım;