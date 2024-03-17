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Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu? MHP'den açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu. Devlet Bahçeli'nin kolunu sargılı gören kişiler sosyal medyada "Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen konu üzerine, MHP sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu? MHP'den açıklama

, 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşmak üzere sahneye çıktığı anda, kolundaki sargıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna ne olduğunu merak etmeye başladı.

DEVLET BAHÇELİ OMZUNU BURKTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongreye omuz burkulması sonucu kolu sargılı geldi.

MHP'den yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." denildi.

İşte o paylaşım;

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