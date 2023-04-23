Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara'da düzenlenen törenlerle kutlandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yer aldı.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şentop, şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, öncülüğünüzde toplanan ve açılan, ilk başkanlığını yaptığınız, millet irademizin temsil yeri olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 103. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Varlık yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip yeni bir diriliş destanı yazarak 'milli egemenlik' idrakiyle teşekkül ettirdiğiniz yüce Meclisimizin açılış gününde; aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz.
Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek müstakbel şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir.
Kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizden aldığı gücü 'önce millet ve vatan' idrakiyle, demokrasi ve cumhuriyet zemininde kararlılıkla devam ettirecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'deki kutlu kuruluş gününden bugüne, 103 yıldır aynı ruhla; Misakımilli hedefleri içinde, tek vatan telakkisi ile al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir. Başta şahsınız olmak üzere, Milli Mücadelemizin asil evlatları olan yol arkadaşlarınızı, aziz şühedayı ve ilk Meclisimizin fedakar milletvekillerini, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."
MECLİS'TE TÖREN
TBMM'nin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi.
Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Haydar Akar; AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.
Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nda da tören düzenlendi.
Törene, TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ile bazı milletvekilleri katıldı.
Tören, Birinci Meclis'te ilk konuşmayı yapan Sinop Mebusu Şerif Bey'in konuşmasının ses kaydının dinletilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yüreklerinin buruk, gönüllerinin yaslı olduğunu dile getirdi.
En büyük tesellinin devletin bütün kurumlarıyla zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak, yeni yaşama imkanlarını oluşturmak için gösterdiği olağanüstü çaba olduğunu belirten Şentop, şunları söyledi:
"İnşallah, bu acı hadisenin izlerini silmek, 11 ili etkileyen depremlerin yıkıma uğrattığı şehirleri daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için gösterilen gayret en kısa sürede neticelerini verecektir. Devletimizin bu konudaki kararlılığı, hazırlığı ve gücü tamdır. Bu vesileyle bir kez daha deprem felaketinde hayatını kaybeden canlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
"MECLİS, MİLLİ MESELELERDE ORTAK TAVIR ALMA CİHETİNE GİTMEKTE"
Şentop, 23 Nisan'ın tarihi anlamını kavramaya, bıraktığı siyasi mirası hakkıyla tespite, kavradıklarını ve tespitlerini genç nesillere aktarmaya mecbur olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bugün 103'üncü açılış yıl dönümünü idrak ettiğimiz TBMM'nin ve Milli Mücadele'nin karargahı olmuş Birinci Meclis'in bu devlet var oldukça, bu millet hayatiyetini devam ettirdikçe büyük ve yol gösterici bir anlamı olacaktır. Tarihi niteliği ve önemi göz önüne alındığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o ilk döneminden başlıca şu derslerin alınması lüzumlu görünmektedir; Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk olarak, tam bağımsızlık gayesinin mecburi kıldığı mücadelenin ancak milletin paydaşlığıyla ve meşruiyetini doğrudan milletten alarak yapılabileceğinin kabulü üzerinde yükselir. Amasya tamiminde sarahaten ortaya konan 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' prensibi doğrultusunda millet, Meclisin Ankara'da toplanmasıyla birlikte Milli Mücadelenin izleyicisi ve edilgin nesnesi değil, bizzat sahibi olmuştur."