Afyonkarahisar’da dilencilere yönelik denetimde yakalanan bir kadının üzerinden onlarca altın ve 10 bin TL’ye yakın nakit para çıktı. Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinde 10 Cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira ele geçirildi.Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Basın Caddesi'nde dilencilik yapan kadını, Zabıta Müdürlüğüne götürdü.Dilencinin üst aramasında 9 bin 165 lira ile 10 Cumhuriyet ve yarım altın bulundu.Dilencinin üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.Yapılan işlemin ardından kadın, güvenlik güçlerine teslim edildi.