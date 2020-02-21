Dink cinayetinde sürpriz tanık

Suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, Hrant Dink suikastına ilişkin davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Savcı Zekeriya Öz'ün FETÖ'cü olduğunu bildiğini söyleyen Yılmaz, cemaatçilerin kendisine daha önce, "Gel bizim mafyamız ol" teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

''HRANT DİNK'İ ÖLDÜRMEM İSTENDİ, KABUL ETMEDİM''



Yılmaz, "Bir otelde görüştüğüm kişiler bana Hrant Dink'in resmini gösterdiler, 'Bunu öldür' dediler. Fotoğrafı göstereni hatırlamıyorum. Onlara, 'Türkiye zor duruma düşer' deyip kabul etmedim" dedi.



Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tahliye talepleri kabul edilmedi. Duruşma mayıs ayına ertelendi.