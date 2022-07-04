Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NTV'de: Dörtlü zirvede Türkiye'nin kırmızı çizgileri belirtildi

Son dakika haberi! Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İSVEÇ-FİNLANDİYA İLE MUTABAKAT

"İki sorunumuz var. Birinci PKK gibi terör örgütlerinin faaliyetleri. İkincisi ise sanayi ürünlerinde uygulanan bize yönelik ambargo.

NATo Genel Sekreteri Stoltenberg bu süreçte devreye girdi. Biz kendi taslağımızı gönderdik. En son görüşmede, NATO Zirvesi'nden birkaç gün önce, bu iki ülke bizim taleplerimizi kabul etti. Ancak, bazı konularda görüş ayrılıkları devam etti.

Madrid'de görüşmelerde müzakereler devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kırmızı çizgilerini açıkladı. PKK, NATO'nun da terör listesinde. İlk defa YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldı.

Ayrıca, Finlandiya ve İsveç NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin milli güvenlik endişelerine saygı duymalılar. Onlar da başbakanları ve cumhurbaşkanları terör örgütlerine herhangi bir destek vermeyeceklerini kabul ettiler.

Diğer taraftan iki ülkenin terörle mücadele ve savunma sanayi alanındaki yasalarını güncellemeleri gerekiyor. Yaptığımız mutabakat zaptı bu ülkelerinde oldukça yararına.

İsveç ve Finlandiya terörizmle mücadelede Türkiye ile tam işbirliği taahhüt ediyor.

Bunlar diyorlar ki, 'Bir terör saldırısı olmadıkça propoganda serbest'. Ama artık bunu da yapamayacaklar. PKK'nın eleman devşirmesini engelleyecekler.

Mutabakat zaptımız için diğer NATO ülkelerinin de buna katılmasını sağlayacağız. Sadece üç ülke ile sınırlı kalmayacak. Bu bir yazılı taahhüttür. Biz bunların yazılı ve imzalı olmasını istedik.

Mutabakat zammı bir başlangıçtır. Esas olan bağlayıcılıktır. TBMM'den geçmediği halde bu iki ülke de NATO'ya giremez. Mutabakat zaptı üç ülkenin taahhüdüdür.

Bizim bunlara verdiğimiz delilller ışığında PYD/YPG/PKK'nın bağlantılı olduğunu belgeledik. ABD'nin, Fransa'nın bu konuda iki yüzlülükleri var. Bunlar biraz da ABD'ye güvendiler. Ama sonunda masaya oturmak zorunda kaldılar.

"TÜRKİYE KAZANAMADI' DEMELERİ YANLIŞ"

Eğer bu ülkeler sözlerini tutmazlarda biz de ona göre adımlar atacağız.

Muhalefetin bu konudaki yaklaşımını gerçekten anlamaya çalışıyorum. Bu mutabakattan YAPG/PYD rahatsız, FETÖ rahatsız. Yunanistan rahatsız. İsveç ve Finlandiya muhalefetleri rahatsız. Bizim muhalefetimiz nedne rahatsız olduğunu anlamıyorum. Milletvekillerinin oylarıyla bir kanun kabul edilecek. Bu mücaledeyi biz milletçe veriyoruz. Bu iki ülkenin sözlerini getirmesi için muhalefet hiç baskı yapmadı. HDP ile siyasi ortaklık yapmak isteyen partiler iki yüzlülüklerini gösteriyor. 'Türkiye kazanamadı' demeleri yanlış.

İade talebi yaptığımız isimler İsveç ile paylaşıldı.

TÜRKİYE'NİN ABD'DEN F-16 TALEBİ

ABD ile ilişkilerimizde görece olarak daha olumlu bir hava var. Sorunların çözülmesi, ilişkilerin geliştirilmesi muhtemel. F-16 konusundaki görüşmelerimiz çok olumluydu. ABD Başkanı Joe Biden da F-16'ların Türkiye'ye verilmesinden yana olduğunu, acak onayın Kongre'den geçmesi gerektiğini söyledi. Demokrat Parti'de bu duruma karşı çıkan birkaç senatör var. Ancak, şu anda olumsuz bir tablo görmüyoruz.

SURİYE'YE ASKERİ HAREKAT HAZIRLIĞI

ABD'nin YPG'ye olan yardımları konusundaki hayal krıklığımızı defalarca dile getirdik. Ulusal güvenlik meselesi olduğunda, kimin ne dediği önemli değil. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde gereğini yapmaktadır. Rusya ve ABD'nin Türkiye'ye bir şey söyleme hakkı yok. Biz, Rusya'nın attığı her adımdan mumnun değiliz. Bu konuda oldukça şeffaf davranıyoruz."

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ NEDEN OLDUĞU GIDA KRİZİ

Birleşmiş Milletler'İn bu konuda objektif ve güzel bir planı var. Hem Rusya'nın ihracat ihtiyaçlarını karşılıyor em Ukrayan'nın. Planın işlemesi halinde Ukrayna tahılını uluslararası olarak ihraç edebilicek. Mayınları o bölgeden temizlemeden güvenli hatlar oluşturulamaz.

Şu anda dünyada gıda fiyatları çok yükseldi. Hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın faydasına olacak şekilde bu sorunun çözülmesini istiyoruz.

MADRİD'DEKİ TRANSATLANTİK YEMEĞİ

Bu yemek ev sahibib gayriremi olarak düzenlediği bir yemektir.Yunan liderler de bu yemekte yer almışlardır. Birbirlerine selam vermek insan olarak iletşimin temel gerekliliğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki en güzel yanıtı vermiştir.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

İsrail'deki hükümet değişikliklerinin ilişkilerimizde olumsuz etkisi olmaz. Ekim ayında ülkede seçimler başlayacak. Ardından büyükelçi atamalarına başlayacağız.

Mısır ile istediğimiz hızda değiliz. İki tarafında da aynı anda aynı hızda olması gerekiyor."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

