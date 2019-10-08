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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi ancak Bakan Çavuşoğlu'nun o görüşmede Türkiye'nin olası bir harekata ilişkin hedeflerini anlattığı tahmin ediliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenliği ile ilgili endişelerini anladığını ancak "Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini" söylemişti.
Bakan Çavuşoğlu, benzer gerekçelerle olası operasyona karşı açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile de dün telefonda görüşmüştü.