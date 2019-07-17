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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının bulunduğu bir restorana düzenlenen ve 1 başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin.

Saldırganlar yine yan masada Iraklı 2 kişiye daha saldırıyorlar birisi vefat ediyor diğeri de ağır şekilde yaralı. Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması arkasında ne var bunların detayları ile ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz. Kendi içimizde de istihbaratımız ve diğer arkadaşlarımızla da aynı şekilde süreci birlikte yürütüyoruz. Gerekirse heyet de göndeririz tabii.''

VİDEO: ERBİL'DEKİ SALDIRIDAN İLK GÖRÜNTÜLER