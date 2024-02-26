Dışişleri Bakanlığ'ından Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin anma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 32’nci yıl dönümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajda "Masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığ'ından Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin anma mesajı
Hocalı katliamının üzerinden 32 yıl geçti

Hocalı katliamının üzerinden 32 yıl geçti

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de silahlı birlikleri tarafından ’ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde 613 masum Azerbaycan vatandaşının katledildiği ve yüzlercesinin yaralandığı anımsatıldı.

'nın 32’nci yılı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, “26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hocalı’da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir. Hocalı Katliamı’nda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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