Adıyaman'da polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı. Meslektaşlarına kurşun yağdıran polis, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'nün şehit olduğunu duyurdu.

Adıyaman'da polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Adıyaman'da polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit - 1

BAKAN YERLİKAYA: 2 ŞEHİT

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.

Olayın faili S.U.Ş., etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Adıyaman'da polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit - 2

Şehit polislerin naaşı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI 

Adıyaman Valiliği de konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını belirtirken, olayın faili S.U.Ş.'nin bacağından yaralandığını ve gözaltında olduğunu duyurdu. 

Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, İlimiz Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü ağır yaralamıştır. Olayın faili Polis Memuru S.U.Ş., görevli personel tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Adıyaman'da polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit - 3

VALİ VAROL, 2 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU POLİS MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Adıyaman Valisi Osman Varol, polis merkezine gelerek incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren’in izinli olması ve Adıyaman’da olmamasından dolayı polis merkezine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da gelerek burada incelemelerde bulundu.

Gecenin geç saatlerine kadar incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, daha sonra polis merkezinden ayrıldı.

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