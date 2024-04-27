Adıyaman'da polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit

Şehit polislerin naaşı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



VALİLİK: ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI



Adıyaman Valiliği de konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını belirtirken, olayın faili S.U.Ş.'nin bacağından yaralandığını ve gözaltında olduğunu duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:



"Bugün saat 20:15 sıralarında, İlimiz Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü ağır yaralamıştır. Olayın faili Polis Memuru S.U.Ş., görevli personel tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."