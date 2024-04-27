Adıyaman'da polis, meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.
Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.
BAKAN YERLİKAYA: 2 ŞEHİT
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.
Olayın faili S.U.Ş., etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.
Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.
Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."
Şehit polislerin naaşı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
VALİLİK: ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Adıyaman Valiliği de konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını belirtirken, olayın faili S.U.Ş.'nin bacağından yaralandığını ve gözaltında olduğunu duyurdu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bugün saat 20:15 sıralarında, İlimiz Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü ağır yaralamıştır. Olayın faili Polis Memuru S.U.Ş., görevli personel tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."
VALİ VAROL, 2 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU POLİS MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Adıyaman Valisi Osman Varol, polis merkezine gelerek incelemelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren’in izinli olması ve Adıyaman’da olmamasından dolayı polis merkezine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da gelerek burada incelemelerde bulundu.
Gecenin geç saatlerine kadar incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, daha sonra polis merkezinden ayrıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Silahlı Saldırı
- Polis
- Adıyaman