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Dışişleri Bakanlığı'ndan, sel felaketinin yaşandığı Kazakistan'a geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye’nin yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, sel felaketinin yaşandığı Kazakistan'a geçmiş olsun mesajı

’da yaşanan sel felaketinin ardından Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

’nin yardıma hazır olduğu belirtilen açıklamada, “Kazakistan’ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak kardeşimizin tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Kazakistan halkına ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır” ifadelerine yer verildi.

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