Dışişleri, Çin'den "Ermenistan'a gönderdiği kolilerdeki Ağrı Dağı atfı"na izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Söz konusu haberler üzerine, dün tarafımızca Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş ve izahat istenmiştir" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı 12.04.2020 - 01:43

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını ve izahat istendiğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, Çin'in, corona virüs salgınıyla mücadelede Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"AĞRI DAĞI'NA ATIF YAPAN İFADELER SONRADAN EKLENMİŞ"


Söz konusu haberler üzerine dün Dışişleri Bakanlığı tarafından, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçi Deng, Ermenistan'a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir."

Aksoy, Deng'in, halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonuçla ilgili Türk tarafına bilgi verileceğini söylediğini aktararak "(Büyükelçi Deng) Bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

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