Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 32°. 30 Nisan 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.
Bugün
31/
13
Yarın
32/
12
Salı
27/
13
Çarşamba
27/
13
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