Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 32°. 30 Nisan 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.