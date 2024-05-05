Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Diyarbakır için hava durumu bugün nedir? Diyarbakır için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Diyarbakır yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Diyarbakır için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024
Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 10 Mayıs 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

18

/

7

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

22

/

7

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

7

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

8

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

26

/

11

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