Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 10 Mayıs 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°.