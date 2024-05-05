Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 10 Mayıs 2024 Cuma Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Diyarbakır hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 26°.
Bugün
18/
7
Yarın
22/
7
Perşembe
25/
7
Cuma
27/
8
Cumartesi
26/
11
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Diyarbakır Hava Durumu
- Hava Durumu